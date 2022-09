Viterbo, boscaioli sfruttati sul lavoro denunciano e ottengono il permesso di soggiorno

Beatrice Masci 28 settembre 2022 a

a

a

Mancati o non adeguati pagamenti, turni di lavoro non in linea con il contratto e scarsa sicurezza. Sulla base di ciò, e a seguito dell’indagine dei carabinieri, cinque stranieri del nord Africa, che si sono affidati al sindacato Usb e all’avvocato Carlo Mezzetti, sono riusciti ad ottenere il permesso di soggiorno per “grave sfruttamento lavorativo”.

Nei primi due mesi dell'anno 523 incidenti sul lavoro

Avranno circa due anni a disposizione, ora, per potersi cercare un nuovo lavoro senza l’incubo di essere rispediti in patria. E’ uno dei tanti casi di cui si fa carico l’Usb che due volte a settimana, insieme all’avvocato Mezzetti, apre le porte dell’ufficio a chi ritiene di essere sfruttato sul lavoro. E di casi simili, ovvero di sfruttamento, ce ne sono tanti. “Almeno una decina a settimana - spiega Elisa Bianchini -. E’ chiaro che servono prove documentate. Ma di casi simili ne arrivano sempre molti”.

Scoperte 300 badanti che non pagavano le tasse

Nella sede del sindacato, insieme all’avvocato, operano il mediatore culturale Soulemane Kouyate e i sindacalisti Luca Paolocci ed Elisa Bianchini. “Decine di persone, soprattutto stranieri - spiega l’Usb - hanno bisogno di assistenza per servizi di patronato e Caf come rinnovo documenti, cambi di residenza o segnalazioni su errori nei nominativi sugli stessi documenti”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 28 SETTEMBRE

Braccianti stranieri, assunzioni bloccate per problemi tecnici al sito del Viminale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.