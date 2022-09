Viterbo, scuola. L'Itis Leonardo da Vinci festeggia 60 anni

Andrea Tognotti 27 settembre 2022 a

L’Istituto tecnico-tecnolgico Leonardo da Vinci festeggia i suoi sessant’anni e lo fa in pompa magna, con una serie di eventi che coprono l’intero anno scolastico, dal primo di ottobre alla fine di giugno.

“Ho fortemente voluto, insieme all’intero staff della scuola, realizzare questa grande serie di eventi per celebrare un importante traguardo di una scuola altrettanto importante sul territorio, con l’intenzione di rilanciarne l’immagine come realtà formativa e di produzione culturale attiva ad ampio raggio. Sperando possa rappresentare anche un modello di istruzione e nell’ottica della unitarietà del sapere”, afferma il preside Luca Damiani, che racconta al Corriere il grande lavoro che è stato necessario per arrivare alla meta.

“Abbiamo cominciato a lavorare al progetto un anno fa, con una commissione ad hoc che si è riunita periodicamente. Ci siamo ispirati - spiega - a quanto è avvenuto dieci anni fa per le celebrazioni del cinquantennale, quando ci furono iniziative per tutto l’anno scolastico. La commissione ha elaborato un progetto di attività in tutti i campi d’interesse, perché anche se siamo un istituto tecnico vogliamo anche svolgere un’opera culturale e divulgativa in tutti i campi del sapere, dalla scienza all’arte, dalla letteratura alla musica”.

Una volta terminato questo lavoro preliminare, continua Damiani, “abbiamo ritenuto opportuno affidare la gestione del cartellone e dei contatti con esperti, referenti e ospiti a una promoter professionista, Valeria Conticiani, che è stata da quel momento il deus ex machina di tutta l’iniziativa”.

