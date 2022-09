Viterbo, ubriaco al volante causa incidente a Marta. Denunciato dai carabinieri

B. M. 27 settembre 2022 a

I carabinieri di Montefiascone sono intervenuti sul luogo di un incidente stradale con feriti a Marta. Al termine dei consueti accertamenti tossicologici ed etilometrici, uno dei due conducenti, un 48enne residente a Roma, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo per guida sotto l’effetto di alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, con l’aggravante di aver causato un incidente con feriti e di conseguenza gli è stata ritirata la patente di guida.

Contestualmente, nell’ambito di analoghi servizi condotti a San Lorenzo Nuovo, i carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo un 23enne che riferiva di aver dimenticato a casa la patente di guida. Effettuati gli accertamenti del caso, si è scoperto che il giovane in realtà non l’aveva mai conseguita e che inoltre, lo scorso mese di marzo, era già stato controllato dai militari della stazione di Onano; in quella circostanza era stato denunciato perché aveva esibito una patente di guida contraffatta.

Il 23enne è stato nuovamente segnalato all’Autorità Giudiziaria per recidiva guida senza patente e gli è stata elevata una multa da 5.000 euro.

