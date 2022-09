Viterbo, elezioni politiche. Risultati e affluenza del voto per Camera e Senato nella Tuscia

25 settembre 2022 a

Domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 si è votato per il rinnovo della Camera e del Senato. Partecipazione notevole nella Tuscia dove per tutta la giornata si sono registrate discrete code ai seggi. File che dovute alla sorprendente partecipazione del mattino e in parte al rallentamento delle procedure di voto causate dal tagliando antifrode nelle due schede elettorali (rosa e gialla) che è stato previsto dalla nuova normativa e che deve essere staccato dal presidente prima di mettere le schede nelle urne. Alle 12 nella Tuscia ha votato il 20,94%, nel 2018 alla stessa ora gli elettori che si erano recati ai seggi erano il 17,60%. A mezzogiorno la percentuale di votanti in provincia di Viterbo era sopra quella nazionale (19,21% in lieve calo rispetto al 2018) e la prima nel Lazio (dove si è registrato un dato del 20,81%). Alle 19 ha votato il 55,81% degli elettori. Urne chiuse alle 23. Poi parte lo spoglio delle schede.

Ore 00.12 Manca solo il comune di Viterbo per avere il dato definitivo sull'affluenza nella Tuscia alle 23. Per ora è al 68,03%

Ore 23.58 Mancano due comuni (Blera e Viterbo) per avere il dato definitivo sull'affluenza nella Tuscia alle 23. Per ora il dato è al 68,01%

Ore 23.52 Cinquantuno comuni su sessanta. Affluenza alle 23 al 67,96%

Ore 23.48 Nuovo aggiornamento del dato sull'affluenza alle 23 nella Tuscia (40 comuni su 60): 68,33%

Ore 23.34 Affluenza alle 23 nella Tuscia (30 comuni su 60): 68,71%, ancora in forte calo rispetto alle politiche del 2018.

Ore 23.25 Venti comuni su sessanta. Dato dell'affluenza alle 23 al 68,53%

Ore 23.21 Affluenza alle 23 nella Tuscia, altro aggiornamento (10 comuni su 60): 69,35%

Ore 23.16 Cinque comuni su sessanta. Affluenza alle 23 al 68.87%

Ore 23.10 Primi dati sull'affluenza alle 23 nella Tuscia. Due comuni su 60: 70,47% in calo rispetto al 2018.

Ore 23 Urne chiuse. Attesa per il dato definitivo dell'affluenza alle 23.

Ore 19.57 Dato definitivo sull'affluenza alle 19 nella Tuscia. Ha votato il 55,81% degli elettori in calo rispetto al dato della stessa ora del 2018 (56,76%)

Ore 19.55 Entra il dato definitivo dell'affluenza alle 19 nel capoluogo che si attesta al 55,90% (nel 2018 era al 60). Per il dato definitivo a livello provinciale mancano ancora due comuni (Sutri e Faleria). Per adesso l'affluenza nella Tuscia si attesta al 55,81% in leggero calo rispetto al 2018

Ore 19.51 Mancano ancora tre comuni per il dato definitivo (Viterbo, Sutri e Faleria) dell'affluenza alle 19. Per ora si attesta al 55,78%

Ore 19.44 Affluenza alle 19 nella Tuscia, altro dato parziale (55 comuni su 60): 55,83% in leggera crescita rispetto al 2018.

Ore 19.39 Affluenza alle 19 (50 comuni su 60): 55,95%

Ore 19.35 Altro dato parziale sull'affluenza alle 19 nella Tuscia (45 comuni su 60): 56,02%

Ore 19.31 Affluenza alle 19 (41 comuni su 60) al 55,84%

Ore 19.26 Trenta comuni su sessanta: affluenza al 55,64%

Ore 19.22 Diffusi i dati dell'affluenza nella Tuscia alle 19 relativi a 25 comuni su 60: 56,64%

Ore 19.18 Affluenza alle 19 - 21 comuni su 60 - al 56,79%

Ore 19.15 Quindici comuni su sessanta. Alle 19 affluenza al 56,19%

Ore 19.13 Affluenza alle 19 - 13 comuni su 60 - 57,48%

Ore 19.08 I primi dati sull'affluenza alle 19 confermano in trend in crescita rispetto al 2018 (negli stessi comuni aveva votato il 54,94% alla stessa ora). Finora sono stati diffusi i dati di 6 comuni su 60 e l'affluenza è al 59,03%

