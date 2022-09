Viterbo, il salone del gusto a Palazzo dei papi dal 30 settembre a 3 ottobre

B. M. 26 settembre 2022 a

Olio extravergine d’oliva, vino, salumi, formaggi, prodotti da forno, pasta, carni, marmellate, ortofrutta, nocciole e tante altre eccellenze di un ricco e variegato patrimonio agroalimentare da scoprire, valorizzare e promuovere. Sono questi i protagonisti di Assaggi, il salone dell’enogastronomia laziale presentato a Roma, presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, la cui prima edizione è in programma a Viterbo dal 30 settembre al 3 ottobre.

Una manifestazione organizzata dalla Camera di commercio di Rieti-Viterbo con il contributo di Camera di commercio di Roma, ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Viterbo.

Il salone sostiene la pesca intelligente ed ecocompatibile per agevolare la transizione verso un’attività sostenibile e inclusiva, favorendo un’alimentazione sana e nutriente, in linea con il Programma Operativo Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) promosso dal Mipaaf. Un’occasione da non perdere per conoscere e far conoscere la migliore offerta che il Lazio, regione estesa e dalle caratteristiche territoriali e culturali molto diversificate, propone in tema di gusto e sapori. L'evento porta a Palazzo dei Papi e nel centro storico le migliori espressioni enogastronomiche del Lazio, attraverso un intenso programma di appuntamenti e degustazioni.

Circa 60 le imprese partecipanti ad Assaggi, pronte a esporre e presentare a buongustai e addetti ai lavori sia i prodotti classici sia le produzioni innovative, nate per rispondere alle sfide del mercato. Un’ampia e articolata ricchezza di sapori e profumi, saperi e tradizioni, grazie ai migliori artigiani del food e alle aziende virtuose che si impegnano, ogni giorno, per dare valore alla cultura dell'alimentazione del territorio regionale.

Oltre all’area espositiva di Palazzo dei Papi, location principale dell’evento, Assaggi si estende in altri punti del centro storico. Nel suggestivo chiostro longobardo di Santa Maria Nuova trovano spazio i banchi di assaggio di oli Evo e vini laziali, mentre in piazza del Plebiscito sono allestiti i laboratori didattici per adulti e bambini incentrati sui prodotti tipici della regione organizzati con l’apporto indispensabile di Slow Food Lazio. Piazza San Carluccio è dedicata ai food truck, per gli amanti del cibo di strada.

Assaggi ha anche il suo “fuori salone”, con eventi collaterali che offrono un ulteriore approfondimento sull’agroalimentare del Lazio. In Fuori Assaggi le imprese del territorio organizzano, a Viterbo e nei centri della provincia, un calendario di cene a tema, degustazioni, installazioni, dibattiti e incontri con i produttori, tutti incentrati sulla cultura e sul patrimonio enogastronomico della regione. Il programma della manifestazione è disponibile sul sito www.assaggisalone.com.

