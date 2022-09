Viterbo, Cassia bis. Lavori tra Monterosi e Le Rughe. Disagi almeno fino a tutto ottobre

Alessio De Parri 25 settembre 2022 a

Tutte le strade portano a Roma, ma una, la Cassia bis, da un paio di mesi a questa parte è diventata un inferno per gli auto-pendolari della Tuscia a causa di una serie di cantieri. Per uno che si chiude, infatti, se ne apre un altro. “Mesi da incubo”, commentano i pendolari. L’Anas ha comunicato di aver ultimato il primo stralcio dei i lavori, avviati lo scorso 26 luglio, riguardanti la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale nel tratto tra l’innesto del Grande Raccordo Anulare e il km 1,100 in corrispondenza del ponte sul fiume Cremera.

Lo spartitraffico preesistente, nel tratto interessato dai lavori, è stato sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata Ndba (National Dynamic Barrier Anas).

Problemi accantonati per i pendolari? Pare proprio di no, visto che l’Anas ha aperto un altro cantiere sulla Cassia, tra Monterosi e Le Rughe, per il rifacimento dell’asfalto. Anche in questo caso per permettere agli operai di lavorare l’azienda ha dovuto restringere le carreggiate nei due sensi di marcia. Così le proteste degli automobilisti pendolari sono esplose sui social, in particolare su un gruppo, Quelli della Cassia Bis, dove ogni giorno vengono segnalati i disagi per arrivare e tornare dalla Capitale.

