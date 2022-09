Viterbo, violenza sessuale nei bagni della stazione di Orte. Arrestato l'aggressore

25 settembre 2022 a

a

a

Ha urlato più forte che poteva poi si è rifugiata nell’ufficio del capostazione dopo essere riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo che ha tentato di violentarla all’interno del bagno. Il tentativo di stupro è avvenuto nei giorni scorsi all’interno dei servizi dello scalo ferroviario di Orte. Il presunto responsabile, identificato dopo aver visionato i filmati del sistema di videosorveglianza, adesso è in carcere: da quello che si è appreso si tratta di un cinquantenne.

Scippa anziana ma viene bloccato dai passanti. Arrestato marocchino

La vittima del tentativo di violenza sessuale è una donna di 49 anni. Appena scesa dal treno si era diretta verso i bagni pubblici non rendendosi conto che un uomo la stava seguendo. L’individuo ha aperto la porta del bagno e subito dopo, davanti alla donna, si è abbassato i pantaloni mettendo in mostra le sue parti intime. La signora, capendo il pericolo, si è messa a urlare. L’uomo ha tentato di afferrarla alle spalle con l’evidente intento di abusare di lei, ma è stato sorpreso in qualche modo dalla veemente reazione della 49enne che è riuscita a divincolarsi per poi uscire all’esterno sconvolta per quello che aveva appena dovuto subire. La signora ha aperto la porta dell’ufficio del capostazione e ha chiesto aiuto, terrorizzata. L’uomo che aveva appena tentato di abusare di lei nel frattempo aveva provato a dileguarsi.

La 49enne è stata soccorsa dal personale delle Ferrovie poi sono arrivati gli agenti della Polfer che hanno iniziato subito ad indagare per dare un nome all’aggressore. Sono stati visionati immediatamente i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della stazione e gli agenti del posto della Polfer in breve sono riusciti a ricostruire i movimenti dell’aggressore e a identificarlo. E’ stato raggiunto in pochi minuti ed arrestato.

La donna è stata subito portata all'ospedale di Viterbo e ricoverata per le cure del caso e per avere il necessario sostegno psicologico.

Sspaccio di droga in una casa del centro, due arresti

Per il presunto aggressore, invece, come detto sono scattate le manette. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Mammagialla.

E’ già comparso davanti al giudice per la direttissima. E’ stata confermata la custodia cautelare in carcere in attesa del giudizio che si svolgerà nelle prossime settimane. Per il cinquantenne l’ipotesi è di violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni della 49enne.

Ad inchiodarlo, oltre al racconto della vittima, anche i filmati delle telecamere. Nei video si vede chiaramente l’uomo seguire la signora che, una volta scesa dal treno, si dirige, da verso i bagni. Inoltre il soggetto è stato ripreso anche mentre si allontanava dalla stazione dopo che la donna era riuscita a fuggire dai bagni.



Anziano di 88 anni trovato morto davanti casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.