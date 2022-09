Viterbo, canile Novepani. Disposto il trasferimento degli animali

M. U. 25 settembre 2022 a

Per salvare il canile Novepani serviranno inizialmente 40 mila euro, ma nel frattempo le convenzioni con gli altri canili sono scadute da otto anni. Questi gli ultimi aggiornamenti sull’affaire canile, sul quale, tra l’altro, aleggia un’ombra che spaventa la giunta, quella della magistratura. Infatti, tutti gli occhi sono puntati su una lettera, la 93471/2022, in cui l’assessore Eleonora Angiani dispone lo spostamento dei cani presso un altro canile, il Quercia Rossa di Grotte Santo Stefano. La missiva, scritta su carta intestata dell’assessorato e firmata da Angiani e dal dirigente, potrebbe creare più di un problema legale. A spiegarlo è un dettaglio svelato da Eleonora Angiani stessa: “Le convenzioni con gli altri canili sono tutte scadute dal 2015”. Compreso il Quercia Rossa, dove lei ha disposto lo spostamento. Ma, possibili azioni dei magistrati a parte, il problema delle convenzioni è concreto, perché il canile Novepani - chiuso a nuovi arrivi dai Nas lo scorso 22 luglio - non può più accogliere nuovi animali e, quelli senza casa, non si sa dove finiranno".

“I fondi necessari a colmare le ‘gravi carenze strutturali’ del canile di Bagnaia, che ammontano a 40 mila euro, ci sono”, aveva assicurato il sindaco Chiara Frontini. Ma, nel frattempo, urge trovare una soluzione che faccia da palliativo. Quale sia, per il momento non è dato saperlo.

In Consiglio, però, sempre Angiani ha presentato la strategia per il futuro: “Ci stiamo attivando per nuovi bandi e nuove convenzioni”, ha detto. Per il ricovero dei cani in un’altra struttura non si potrà nemmeno chiedere ospitalità a centri fuori dai confini comunali, dato che il Valle di Faul (sito a Vetralla) ha anch’esso la convenzione scaduta.

E se Frontini e i suoi prestano il fianco, l’opposizione attacca: “Finalmente - ha tuonato in aula il leghista Micci - avete messo nel cassetto la bacchetta magica e capito che le cose non si fanno in un colpo. Io vorrei solo sapere per quale ragione, da quasi un mese, non ho risposta alla mia richiesta di accesso agli atti”.

