Viterbo, esplosione in una gioelleria. Paura per lo scoppio di un petardo in via dell'Orologio Vecchio

24 settembre 2022 a

Esplosione nella notte di giovedì 23 settembre in via dell’Orologio Vecchio. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale, probabilmente un petardo, all’interno del cancello dell’orificeria Capotosti Design. I vetri blindati hanno tenuto anche se l’esplosione ha danneggiato il soffitto dell’entrata e i vetri del cancello esterno. Sul posto si sono portati i carabinieri che hanno raccolto dei frammenti dell’ordigno che saranno analizzati. Diversi residenti hanno riferito di aver sentito un boato intorno alle 22.45. L’ipotesi è quella dell’atto vandalico, ma non si esclude un maldestro tentativo di furto. Al vaglio le immagini delle telecamere.



