Viterbo, morto davanti casa. Macabra scoperta a Gradoli: cadavere di un anziano di 88 in avanzato stato di decomposizione

Macabra scoperta ieri mattina, 22 settembre, nelle campagne di Gradoli. Un anziano di 88 anni - B. E. le iniziali - è stato trovato morto davanti alla porta della casa di campagna in località Cerrone dove abitava da solo. Il cadavere si presentava in avanzato stato di decomposizione, dunque è possibile che il decesso sia avvenuto già da qualche giorno. Per questo sono stati affidati degli accertamenti necroscopici. In ogni caso, da quello che sembra, la morte è sopraggiunta per cause naturali.

Sul posto oltre al 118 e alla polizia mortuaria anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Da quello che si è appreso, la casa è piuttosto isola e l’88enne, ormai da tempo, viveva da solo.



