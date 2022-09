Viterbo, morto a 58 anni sotto al trattore. Dramma in un noccioleto a Vallerano

23 settembre 2022 a

Un altro incidente in campagna e un’altra vittima. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, 22 settembre, a Vallerano in un noccioleto lungo la strada che porta a Fabrica di Roma. Un uomo di 58 anni, Paolo Floriani (per tutti Terzo), è morto sotto al trattore con il quale stava lavorando per raccogliere le nocciole nel terreno. Il tutto è avvenuto intorno alle 18. Il mezzo agricolo, per cause che sono ancora da accertare, si è ribaltato improvvisamente e il 58enne, piuttosto conosciuto nella zona, è rimasto sotto, schiacciato.

Quando il corpo è stato estratto da sotto al trattore era già troppo tardi. Non c’era nulla da fare. Dopo aver provato diverse manovre di rianimazione i sanitari del 118, intervenuti sul posto, si sono dovuti arrendere constatando il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno completato i rilievi e iniziato ad ascoltare i testimoni per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

