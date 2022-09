Viterbo, omicidio Barchi. Perizia psichiatrica per Azzurra Cerretani, le conclusioni nel 2023

V. T. 23 settembre 2022 a

a

a

Omicidio Barchi, il destino di Azzurra Cerretani, che rischia di finire a processo, è legato a una perizia sulla sua capacità di intedere e di volere.Sarà sentito a gennaio 2023 il perito nominato dal gup e al quale è stata commissionata la perizia psichiatrica che il professionista eseguirà su Azzurra Cerretani, la 29enne rinviata a giudizio a dicembre 2021, a 4 anni dalla morte violenta del 42enne Daniele Barchi, con l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso con l’allora fidanzato Stefano Pavani già condannato a 15 anni.

Perizia psichiatrica per Azzurra Cerretani, il gup deciderà a maggio

Si tratta di Federico Trobia, medico psichiatra e psicoterapeuta, esperto in psicopatologia forense. Ieri durante l’udienza celebratasi presso l’aula 1 di Palazzo di giustizia, lo specialista è stato nominato ufficialmente dal giudice dell’udienza preliminare Giacomo Autizi. L’accoglimento della richiesta di rito abbreviato secco, condizionato da una perizia psichiatrica sulla ventenne risale a prima della pausa estiva ed è stata promossa a febbraio scorso dal difensore, l’avvocato Fausto Barili, il quale si è riservato di nominare il proprio consulente, come il legale dei familiari della vittima, l’avvocato Pasqualino Magliuzzi, che a sua volta si è riservato in merito alla nomina del consulente di parte civile.

Omicidio Barchi, Cassazione conferma la condanna a Stefano Pavani

La prossima udienza è stata calendarizzata al 19 gennaio dell’anno prossimo per l’ascolto delle conclusioni del perito scelto dal gup.

Perizia psichiatrica per la fidanzata dell'assassino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.