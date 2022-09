Viterbo, elezioni. Campagna elettorale senza manifesti, le plance restano vuote

Massimiliano Conti 23 settembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni onnipresenti tra i calibri nazionali. Tra i locali si affacciano spesso il dem Alessandro Mazzoli, l’ “azionista” Luisa Ciambella e il fratello d’Italia Massimo Giampieri. Di tanto in tanto spuntano anche i pentastellati Massimo Erbetti e Rosita Cicoria. Oltre a quelle appena citate, a tre giorni dal voto pochissime altre facce campeggiano sulle plance elettorali installate in tutti i comuni della provincia di Viterbo.

Semaforo dello scandalo. Ripreso il presidio in strada Acquabianca

Nell’epoca dei social questo tradizionale mezzo di propaganda appare ormai superato, almeno a giudicare dal deserto che si vede in giro, e nonostante per legge gli spazi per le affissioni dei manifesti vengano concessi gratuitamente alle liste elettorali, senza nemmeno bisogno che queste ne facciano richiesta.

Talete in crisi, ipotesi di salvataggio: "Tariffa unica e nuovo management"

Quello che costa sono ovviamente le stampe - oltre al tempo e alle energie sottratte ai militanti che, armati di colla, devono andare ad affiggerli - e così molti candidati tagliano senza troppe remore questa voce di spesa, per privilegiare altre e più moderne forme di comunicazione: dagli immancabili e spesso molesti sms ai post sponsorizzati su Facebook.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 23 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Elezioni politiche Viterbo, Mazzoli: "La crisi non devono pagarla solo le fasce deboli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.