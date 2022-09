Viterbo, delitto Bramucci. Ascoltati di nuovo la figlia e l'ex marito della cognata

22 settembre 2022 a

Proseguono le indagini dei carabinieri - coordinate dal pubblico ministero Massimiliano Siddi - per fare completa luce sull’omicidio di Salvatore Bramucci, 58 anni, avvenuto il 7 agosto nelle campagne di Soriano nel Cimino in contrada Madonna di Loreto, a 50 metri dalla sua abitazione. Nei giorni scorsi l’Arma avrebbe nuovamente ascoltato la figlia maggiore di Bramucci.

Un agguato pianificato nel bar dove lavora la cognata della vittima

Una decisione nata a seguito delle dichiarazioni circa la volontà dell’uomo di andare all’estero con la ragazza una volta risolti i suoi problemi con la giustizia. Per mettere in atto questa sua volontà, Bramucci avrebbe avuto denaro, tanto, molto più dei 47 mila euro di cui si parla nell’agendina trovata dopo il suo omicidio. Per questo i carabinieri avrebbero deciso di ascoltare nuovamente la figlia, già sentita nell’imminenza dell’agguato mortale teso al padre da un commando.

Omicidio Bramucci, attesa nuova svolta nelle indagini

Tra le persone ascoltate dagli inquirenti ci sarebbe anche l’ex marito della cognata. L’uomo potrebbe essere stato chiamato a testimoniare sul giro di amicizie dell’ex moglie e sui frequentatori del bar di Roma in cui, ormai appare chiaro, si incontravano alcune delle persone a vario titolo coinvolte in questo giallo.

Caccia al terzo uomo: era al volante della Giulietta

