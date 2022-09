Fotovoltaico Viterbo, spunta nuovo impianto a Mammagialla

Massimiliano Conti 22 settembre 2022 a

Spunta un altro impianto fotovoltaico nel territorio di Viterbo. Stavolta l’area individuata per realizzare una distesa di pannelli solari per complessivi 10 megawatt è quella di Mammagialla. La società che propone il progetto di energia rinnovabile è la trevigiana Vpd Solar 6 srl, che ha richiesto alla Regione Lazio l’avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via).

In arrivo un grande parco fotovoltaico

Il 3 giugno scorso l’azienda del Nord Italia ha presentato la documentazione integrativa al progetto e, come previsto dalla normativa, dalla data di pubblicazione dell’avviso, il 30 agosto, tutti i soggetti interessati, a cominciare ovviamente dal Comune di Viterbo e dalla Soprintendenza, hanno un mese di tempo (fino alla prossima settimana, venerdì 30 settembre, quindi) per presentare eventuali osservazioni.

Fotovoltaico nei terreni agricoli. Il primato regionale è della Tuscia

Non si tratta di un impianto enorme, almeno rispetto ad altri campi fotovoltaici come quello che dovrebbe sorgere nell’area archeologica di Ferento, esteso su 93 ettari per una potenza di 72 megawatt. Si tratta però dell’ennesimo progetto legate alle rinnovabili che interessa il capoluogo della Tuscia, il cui territorio appare ormai letteralmente sotto assedio.

Pannelli solari anche sui tetti dei centri storici

