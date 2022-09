Viterbo, furto al portavalori. Rubato incasso del Cotral

21 settembre 2022 a

Ladri portano via incassi del Cotral da un furgoncino portavalori di una società di vigilanza privata. E’ accaduto ieri mattina lungo la Cassia Nord in una stazione di servizio. Alcuni ignoti si sono introdotti nel mezzo, dopo aver forzato una portiera, impossessandosi di una busta contenente diverse migliaia di euro.Intorno alle 9 le guardie giurate erano passate a ritirare gli incassi nel deposito Cotral poi sono risaliti sul portavalori con la busta per poi fermarsi poco dopo per una pausa caffè nel bar della stazione di servizio. Probabilmente il furgoncino era stata seguito dai ladri che non si sono lasciati sfuggire l’occasione.

La portiera è stata aperta con lo spadino e in qualche modo i malviventi hanno portato via la busta non facendosi notare da nessuno. Quando le guardie giurate sono tornate a riprendere il mezzo si sono rese conto che ormai era troppo tardi: la busta con gli incassi era stata portata via prima che la potessero mettere al sicuro.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante che si occupano delle indagini. Sono state raccolte le testimonianze dei presenti e delle guardie giurate.

I malviventi, da quello che sembra, hanno portato a termine un’azione fulminea. Gli investigatori stanno cercando di capire se nel tragitto fatto dal mezzo della vigilanza ci sono delle telecamere per capire se erano seguiti dai ladri.



