Viterbo, droga in auto. I carabinieri di Tuscania segnalano 4 giovani. C'è anche un minorenne

Nell’ambito dei servizi di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno denunciato a piede libero due persone e sequestrato alcuni grammi di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Valentano, inoltre, sulla SR312 Castrense, hanno fermato alla guida di un’autovettura un giovane ventenne della provincia di Terni che occultava alcuni grammi di hashish.

I carabinieri di Ischia di Castro e di Farnese hanno eseguito controlli in località Ponte San Pietro, al confine con il territorio toscano, fermando una coppia di origine italiana ma residente in Spagna, trovandola in possesso di alcuni grammi di hashish nonché un minorenne, di origine marocchina ma residente a Manciano, anche lui con pochi grammi della medesima sostanza.

