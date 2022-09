Viterbo, ubriaca esce fuori strada. Neopatentata ubriaca al volante denunciata dai carabinieri a Cellere

21 settembre 2022 a

a

a

L’aliquota Radiomobile inoltre ha denunciato in stato di libertà una giovane neopatentata, che lo scorso 21 agosto, sulla SR312 Castrense, nel territorio del comune di Cellere, perdeva il controllo della sua autovettura, fuoriuscendo dalla sede stradale e riportando giorni 7 di prognosi. All’esito degli esami tossicologici eseguiti presso l’ospedale di Viterbo, emergeva che la ragazza si trovava alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,7 g/l.

In particolare, i carabinieri della stazione di Piansano, a Tuscania hanno denunciato in stato di libertà un trentunenne del posto che, fermato durante la notte nel centro abitato alla guida della propria autovettura, è risultato, tramite la strumentazione in dotazione, con un tasso alcolemico di un valore pari a di 1,77 g/l e pertanto gli è stata ritirata la patente di guida.

