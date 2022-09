Viterbo, controlli dei carabinieri al Sacrario. Arrestato giovane trovato con hashish

17 settembre 2022 a

a

a

I carabinieri della Compagnia di Viterbo, supportati dalla Sio (Squadra di intervento operativo) del 6° Battaglione carabinieri Toscana di Firenze, la mattina di alcuni giorni fa hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane viterbese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Botte tra stranieri in via Annio. Uno è stato portato in ospedale

La persona fermata è stata controllata in via Ascenzi e trovata in possesso di 13 grammi di hashish, suddivisi in 13 involucri di cellophane ed un coltello a serramanico.

Frontini: “In centro controlli potenziati”

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare, inoltre, ulteriori 9 grammi della stessa sostanza, suddivisi in altrettanti involucri, nonché un bilancino e materiale per il suo confezionamento.

Giovane sembra morto, passanti chiamano ambulanza ma quando arriva si alza e va via

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.