Viterbo, Villa Lante a Bagnaia. Al lavoro tre nuove dipendenti

A Villa Lante arrivano i rinforzi. Venerdì hanno preso servizio tre nuove dipendenti - vincitrici del concorso per 1.052 posti bandito dal ministero della Cultura -, inserite nel personale come assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Con i nuovi ingressi i dipendenti di Villa Lante salgono così da sette a dieci. Un potenziamento quanto mai necessario, e atteso da tempo, grazie al quale viene messa la parola fine alle difficoltà emerse nelle ultime settimane.

La carenza di personale, infatti, come si ricorderà aveva costretto la direttrice di Villa Lante, Lara Anniboletti, a dover tenere chiuso il parco storico di Bagnaia durante il turno pomeridiano di domenica 28 agosto, per la precisione dalle ore 14 alle 19. Una chiusura che aveva scatenato le proteste di turisti e abitanti di Bagnaia, tant’è che la domenica successiva, 4 settembre, nel giorno della festa di Santa Rosa e con decine di visitatori attesi a Villa Lante, a garantire l’apertura anche durante il pomeriggio era stata la stessa direttrice insieme al direttore della Direzione regionale musei, Stefano Petrocchi, con il sostegno dell’assessore comunale alla cultura Alfonso Antoniozzi e dell’assessore al patrimonio Elena Angiani.

“L’entrata in servizio delle tre nuove dipendenti - afferma la direttrice Lara Anniboletti - rientra nell’ottica del piano di rilancio di Villa Lante che abbiamo avviato da tempo. Le lavoratrici hanno firmato il contratto il 15 settembre e il giorno successivo hanno iniziato a lavorare. Con il potenziamento del personale d’ora in avanti Villa Lante potrà rimanere aperta anche nei giorni festivi, cosa che di recente non abbiamo potuto fare perché sotto organico, e in quanto in base al contratto nazionale i dipendenti possono lavorare al massimo il 30 per cento delle festività”. Il prossimo anno, inoltre, come anticipato dalla stessa direttrice, a Villa Lante prenderanno servizio altri tre dipendenti. “Ci stiamo mettendo il nostro massimo impegno affinché il parco resti stabilmente aperto - conclude Lara Anniboletti -. Inoltre all’inizio del 2023 dovrebbero prendere il via i lavori, finanziati mesi fa con il Pnrr per circa 7 milioni di euro, per il rifacimento del nuovo impianto idraulico e per la riapertura definitiva del casino di caccia”.

