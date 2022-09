Viterbo, studenti protestano contro l'alternanza scuola-lavoro. Blitz nella sede del Pd

Beatrice Masci 18 settembre 2022 a

Terzo studente morto in un anno (è successo tre giorni fa a Venezia) durante uno stage di alternanza scuola-lavoro. Ieri in tutta Italia gli studenti sono scesi in piazza per dire basta. A Viterbo gli studenti dell’Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) hanno protestano anche sotto la sede provinciale del Pd perché, spiega Riccardo, referente locale dell’Osa, “il Pd è responsabile di aver introdotto la riforma che prevede l’alternanza”. Sono scesi in piazza anche i rappresentanti locali della Rete degli studenti Medi, partecipando con una delegazione alla manifestazione si è svolta ieri mattina, 17 settembre, sotto la sede del ministero dell’Istruzione.

Sia Osa che Rete degli studenti Medi chiedono l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro, ma con alcuni precisi distinguo su come riformare la materia.

“Noi - spiega Riccardo dell’Osa - chiediamo la totale abolizione di questo sistema e il ritorno della formazione a scuola, con personale docente specializzato e laboratori sicuri. Non solo si muore per poca sicurezza, ma si è anche sfruttati. Ci sono decide e decine di testimonianze di studenti che si sono limitati a fare fotocopie o pulire i pavimenti per tutta la durata dello stage. Non c’è nulla di meno formativo. Senza considerare lo sfruttamento, visto che si lavora gratis”.

