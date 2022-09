Viterbo, prostitute violentate e rapinate. Lo stupratore seriale davanti ai giudici

V. T. 17 settembre 2022 a

È finito a giudizio per aver violentato e rapinato alcune prostitute nel 2016. Si tratta di un operaio quarantenne della provincia, ritenuto dagli investigatori uno stupratore seriale di squillo. I fatti in contestazione riguardano 5 casi che si consumarono tra Nepi, Monterosi e la capitale in un arco temporale tra ottobre e marzo di 6 anni fa.

L’uomo, assistito dall’avvocato Carlo Taormina, è agli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico dallo scorso aprile e da quanto emerso ha due condanne sulle spalle per episodi simili avvenuti a Tivoli.

Martedì 13 settembre il terzetto collegiale presieduto dal giudice Eugenio Turco ha disposto un rinvio al 20 dicembre in quanto il pm, Michele Adragna e il difensore dell’unica parte civile hanno insistito per sentire un testimone originario della Moldavia, ma residente in Italia, che si troverebbe momentaneamente all’estero. In merito alle contestazioni, il legale del quarantenne sostiene che si tratti di uno scambio di persona e che il proprio assistito sia estraneo alla vicenda.



