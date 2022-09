Viterbo, treni. Passeggeri ammassati e ritardi di ore sulla linea Ostiense-Porta Fiorentina

Massimiliano Conti 17 settembre 2022 a

Corse che saltano, treni che portano ritardi anche superiori all’ora, vagoni strapieni alla faccia del distanziamento, passaggi a livello rotti, fermate improvvise in mezzo alle campagne. Il tutto sempre senza che nessuno si degni di dare spiegazioni ai passeggeri. Stavolta non parliamo della Roma Nord ma di un’altra linea ferroviaria “Caronte”, quella che collega Roma a Viterbo, la Fl3 gestita da Trenitalia. Se qualche abitante della Tuscia, così come della provincia di Roma, volesse verificare i risultati della tanto sbandierata (da Zingaretti e non solo) “cura del ferro”, non ha che l’imbarazzo della scelta. E imbarazzante è la situazione appunto sulla linea che da Ostiense arriva a Porta Fiorentina passando per Cesano, Anguillara e Capranica.

A descriverla è Denis Cassani, un giovane pendolare di Bassano Romano che utilizza la tratta ferroviaria cinque giorni a settimana, andata e ritorno, per raggiungere la capitale partendo dalla stazione più vicina, ovvero quella di Capranica.

“Su dieci treni che prendo settimanalmente, otto portano ritardi e comportano disservizi. Questa situazione si protrae da anni nell’indifferenza generale, d’estate e d’inverno, senza alcun miglioramento - racconta il giovane -. A volte i ritardi toccano l’ora e mezza, con tutto ciò che questo comporta per chi lavora a Roma e dovrebbe arrivare puntuale. Ma la cosa ancora più grave è che i pendolari sono sempre ignari di quello che succede. A volte i treni si fermano per 40 minuti, come è successo ieri (giovedì, ndr) a Bassano Romano senza che nessuno ci abbia dato spiegazioni. I controllori si rifugiano in cabina, nessun annuncio chiarificatore arriva dagli altoparlanti. Tutto tace”.

