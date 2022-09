Viterbo, Vinicio Marchioni chiude il ciclo di incontri su Pasolini

17 settembre 2022 a

a

a

Sarà Vinicio Marchioni a chiudere Io e Pasolini, il ciclo d’incontri condotti da Enrico Magrelli e organizzati da Tuscia Film Fest in collaborazione con il MuVi in occasione dei cento anni dalla nascita del grande intellettuale italiano. L’incontro è in programma questa sera, 17 settembre, nel cortile del Palazzo dei Priori alle ore 21 (ingresso libero fino a esaurimento posti). In conversazione con il critico Enrico Magrelli, l’attore romano racconterà il suo Pasolini attraverso la lente del cinema.

Escursionista cade durante una passeggiata nei pressi della Torre di Pasolini. Soccorso dall'eliambulanza

Al centro del racconto saranno i ricordi personali dell’attore, i film pasoliniani della sua vita, la lettura dei testi del regista che raccontano la sua idea di cinema. Volto maschile tra i più noti della sua generazione, Vinicio Marchioni, dopo una lunga attività teatrale mai interrotta, approda prima alla serialità con il fortunato ruolo nella serie Romanzo criminale e poi sul grande schermo con ruoli da protagonista nel cinema di genere e in quello d’autore.

Dal Comune 120 mila euro per cultura e spettacoli

Premiato al Festival di Venezia e in numerose altre manifestazioni, ha partecipato a produzioni internazionali con registi come Paul Haggis e Woody Allen. In caso di maltempo l’incontro si terrà nella Sala Regia del palazzo comunale. Con questo appuntamento si chiude il progetto “PPP100. Pasolini e… poesia, cinema, televisione, stampa” che si è sviluppato tra Italia e Germania dal mese di luglio.

Ultimo appuntamento con Dante inatteso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.