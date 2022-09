Viterbo, caporalato. Stranieri sfruttati nei boschi dell'Alta Tuscia: nel vivo il processo

V. T. 16 settembre 2022 a

Richiedenti asilo sfruttati come taglialegna dal datore di lavoro. È ripreso ieri il processo a carico di un 50enne, ex commerciante di legname di Acquapendente, il quale deve rispondere di caporalato. Sono tre i braccianti agricoli d’origine nordafricana, che si costituirono parti civili con l’avvocato Carlo Mezzetti. L’ex imprenditore è invece rappresentato dall’avvocato Enrico Valentini. In aula sono stati sentiti alcuni militari che presero parte alle indagini, risalenti al 2018.

“Il 22 ottobre di quattro anni fa a seguito di un servizio predisposto per l’osservazione di un centro accoglienza per extracomunitari ci recammo sul posto alle prime luci dell’alba – ha spiegato un brigadiere dell’Arma-. Intorno alle 6.45 del mattino giungeva sul posto l’imputato, a noi già noto, il quale era alla guida del mezzo. Sul camioncino vedemmo salire dei ragazzi di colore, ma non fummo in grado di stabilire il numero perché eravamo a circa 400 metri di distanza. Così seguimmo il furgone fino al centro abitato di Acquapendente dove si accostò per imbarcare altri soggetti ma lo perdemmo di vista e decidemmo di tornare al centro accoglienza. Dopo un’oretta sopraggiunse un altro furgone il cui autista poi scoprimmo essere un cittadino straniero, il quale proseguì direzione Grotte di Castro. Dopo aver notato che nel frattempo aveva contattato altri uomini decidemmo di interrompere il pedinamento”.

Si tornerà in aula il 18 maggio 2023 per l’esame dell’imputato e la discussione.

