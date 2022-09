Viterbo, sanità. Donetti presenta l'atto aziendale della Asl

Massimiliano Conti 16 settembre 2022 a

La convocazione, arrivata ai segretari di tutti i sindacati e alle Rsu, è per giovedì prossimo dalle 15 alle 18. E’ firmata dal direttore amministrativo Simona Di Giovanni, dal direttore sanitario Antonella Proietti e dal direttore generale Daniela Donetti. Un solo punto all’ordine del giorno: “Presentazione atto aziendale”. In quella sede, dunque, i vertici della Asl di Viterbo sveleranno alle organizzazioni sindacali i contenuti di quello che è il principale strumento di programmazione di un’azienda sanitaria, prerogativa del manager che la guida. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che per Donetti è il secondo atto aziendale varato durante il suo mandato. Mandato che molti addetti ai lavori danno ormai in scadenza.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha infatti scelto di lasciare in anticipo rispetto alla scadenza naturale della consiliatura le stanze di via Cristoforo Colombo per candidarsi in Parlamento. E, come noto, i direttori generali sono di nomina del governatore. Ergo: nuovo presidente, nuovo manager, nuovo atto aziendale.

Donetti ha invece deciso di bruciare le tappe. Un atto “irrituale” a detta del sindacato Nursing Up, secondo cui il ds avrebbe fatto meglio a soprassedere invece di ipotecare le scelte di programmazione del suo successore. “Premesso che la dottoressa Donetti si muove totalmente nel solco della legittimità e della legalità perché varare l’atto aziendale è una sua prerogativa - afferma il segretario provinciale Mario Perazzoni - ci sembra quantomeno inopportuno che un manager prossimo alla scadenza, almeno così si dice, decida di mettere mano a questo documento per la seconda volta nel giro di 4 anni”.

