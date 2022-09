Viterbo, omicidio Bramucci. Giro di telefonate tra Bacci e la cognata della vittima. Perquisizione in casa di un rumeno

16 settembre 2022 a

Il legame tra i presunti sicari e l’ambiente familiare di Salvatore Bramucci, secondo gli inquirenti, si intuirebbe dai tabulati telefonici. I carabinieri studiando il traffico del cellulare in uso a Tonino Bacci, uno dei due finiti in cella lunedì, hanno individuato degli strani contatti con la sorella della moglie di Salvatore Bramucci. Le telefonate sarebbero avvenute tra il 4 agosto - giorno in cui il commando avrebbe effettuato il sopralluogo nei pressi dell’abitazione della vittima - e il 7 quando avvenne l’agguato.

Il giorno prima Bacci e la cognata del 58enne si sono sentiti al telefono ter volte e la donna ha richiamato anche intorno alla mezzanotte del giorno dell’omicidio, senza avere risposta. Circostanza che il gip Rita Cialoni, nell’ordinanza di custodia cautelare che ha spedito in carcere i due sospettati, consiglia di “non sottovalutare” e che, anzi, è da “approfondire ulteriormente”. Anche perché, da quello che emerge dalle carte dell’inchiesta, i carabinieri avrebbero accertato che tra Bramucci e la cognata vi erano stati in passato dei dissapori. La donna sarebbe stata ascoltata più volte e la sua casa visitata dalle forze dell’ordine. Agli atti anche una denuncia di furto presentata da Bramucci nel marzo del 2013 quando sparirono circa 50 mila euro di preziosi nella sua abitazione.

C’è anche un rumeno di 32 anni tra le persone oggetto delle indagini sull’omicidio. La sua abitazione è stata perquisita su ordine del pm Massimiliano Siddi a caccia di armi e materiale utile (in pc e smartphone) per le indagini. Da quello che si è appreso l’uomo sarebbe in buoni rapporti della cognata di Bramucci e con Bacci. I carabinieri hanno portato via del materiale dalla sua abitazione.



