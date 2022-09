Viterbo, trasporto pubblico. Cotral incontra i sindaci per analizzare i disagi

16 settembre 2022 a

La presidente di Cotral, Amalia Colaceci, ha incontrato una delegazione di sindaci dei Comuni dell’asse flaminio per fare il punto sulle criticità quotidianamente riscontrate. Nel corso dell’incontro i primi cittadini di Riano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio e Sacrofano hanno rappresentato i disagi vissuti dai cittadini del territorio a causa dei problemi legati al servizio della linea ferroviaria Roma - Viterbo. L’azienda ha comunicato la ripresa delle interlocuzioni con le organizzazioni sindacali per lavorare al raggiungimento di un’intesa già a partire dalla prossima settimana.

Per contenere i disagi, dallo scorso 12 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, l’azienda ha dislocato cinque autobus pronti ad effettuare il servizio navetta in caso di necessità dalle stazioni di Flaminio, di Catalano e di Viterbo. Su richiesta dei sindaci, prossimamente altre vetture sostitutive saranno disponibili anche presso la stazione di Montebello.

L’azienda ha richiesto ai sindaci di invitare i propri cittadini a scaricare la nuova App BusCotral per verificare lo stato del servizio ferroviario.

“Si coglie l’occasione - spiega l’azienda - per informare che a ragione della chiusura della biglietteria Atac di Flaminio i biglietti posso essere acquistati al bar nei pressi dell’ingresso della stazione. La richiesta e la ricarica delle tessere Metrebus Lazio può invece essere effettuata on line sul sito web cotralspa.it”. Intanto, oggi sono in programma due scioperi per un totale di otto ore di astensione dal lavoro. La Faisa Cisal ha annunciato lo sciopero di quattro ore dalle 12,30 alle 16,30. Lo sciopero di otto ore è stato invece proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal e Orsa Tpl, con astensione delle prestazioni lavorative dalle 8,30 alle 16,30.

