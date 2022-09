Viterbo, rifiuti. Isole ecologiche smart, pubblicato il bando

Massimiliano Conti 16 settembre 2022 a

Arrivano le isole ecologiche smart. E’ stato pubblicato il 12 settembre il bando per la fornitura, l’installazione, la manutenzione e gestione in cloud di cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata dei rifiuti con relativo software di gestione informatica.

Il valore stimato dell’appalto è di quasi un milione: 909.769 per l’esattezza. Con le isole intelligenti, che saranno collocate soprattutto in zona C, l’amministrazione comunale spera di sradicare definitivamente il problema degli abbandoni dei rifiuti.

Proprio le cosiddette isole di prossimità, piazzate nelle aree periferiche del capoluogo (la zona C appunto) dove è praticamente impossibile attivare la raccolta differenziata porta a porta, rappresentato il tallone d’Achille del vecchio appalto dei rifiuti risalente all’amministrazione Marini.

Spesso, negli ultimi anni, queste isole sono diventate infatti delle vere e proprie discariche a cielo aperto, complice l’inciviltà dei cittadini, in buona parte dei casi forestieri.

