Arisa in concerto a Sutri. Venerdì 16 settembre live in piazza Pisanelli

15 settembre 2022 a

a

a

Appuntamento domani sera, venerdì 16 settembre, alle ore 21.30 con il concerto di Arisa che si terrà in piazza dei Pisanelli. Preoccupazione attorno all’evento era sorta in seguito all’annullamento, lo scorso 2 settembre, dello spettacolo della cantante previsto in piazza Cairoli a Velletri, per problemi di salute.

Arisa nuda su Instagram: "Sono ogni donna, ma anche un uomo". Polemiche, lei replica così

La cosa destò grande timori per Arisa, ma venne subito diramato un comunicato in cui si spiegavano le ragioni dell’annullamentoridimensionandone la portata.

Arisa, ma quale dieta: "Sono dimagrita per colpa di una delusione d'amore"

“L’artista - si leggeva nella nota - necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”.

Fatto sta che adesso pare tutto sia tornato a posto e domani sera i fan della simpatica e brava artista potranno assistere al suo concerto che, come detto, inizierà alle ore 21.30 in piazza dei Pisanelli a Sutri. L’ingresso allo spettacolo è libero, senza prenotazioni né posti riservati.



Cantanti e band locali fanno rivivere Sergio Endrigo e la sua musica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.