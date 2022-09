Viterbo, omicidio Bramucci. "Un agguato premeditato". I sicari a Soriano già il 4 agosto

15 settembre 2022 a

a

a

Video, studio delle celle telefoniche e dei sistemi di geolocalizzazione satellitare. E’ stata un’indagine “tecnologica” quella che in meno di un mese a portato a individuare due presunti appartenenti al gruppo di fuoco che ha ucciso Salvatore Bramucci ad inizio agosto.

I risultati di questa prima fase dell’indagine sono stati illustrati ieri mattina in una conferenza stampa in Procura. “Abbiamo dato una risposta veloce ed efficace a un fatto di sangue che aveva sconvolto la comunità di Soriano”, ha detto il Procuratore capo Paolo Auriemma che ha aggiunto: “L’individuazione dei soggetti è avvenuta attraverso una puntuale opera di ricostruzione dei movimenti delle due persone che oggi sono in stato di arresto. La premeditazione dell’omicidio è evidente. È stato accertato come gli arrestati si sono recati sul luogo del delitto anche nei giorni precedenti per studiare l’abitazione, possibili vie di arrivo e vie di fuga e i movimenti della vittima. Uno di questi è avvenuto sicuramente il 4 agosto”.

Omicidio Bramucci, i carabinieri arrestano due persone

Le misure cautelari e le perquisizioni sono avvenute martedì e hanno partecipato, oltre ai carabinieri di Viterbo, quelli di Roma e del nucleo elicotteri di Pratica di Mare. I due arrestati “non hanno dei precedenti specifici – ha sottolineato il pm Massimiliano Siddi -, ma hanno un preciso profilo criminale”.

“Le indagini non si sono mai fermate – ha precisato il comandante del nucleo investigativo Marcello Egidio -. I tempi tra l’omicidio e le prime misure cautelari sono stati brevi, ma ora proseguiamo perché occorre valutare altre posizioni e altre possibili responsabilità”.

Nei giorni scorsi sono state compiute delle perquisizioni in cui è stato sequestrato materiale ora al vaglio degli inquirenti e pronto ad essere analizzato, “per capire – ha concludo il tenente colonnello Egidio -, se possano avere dei legami con l’omicidio”.

x 1 / 13

Le indagini continuano, anche per quanto riguarda le indagini di carattere scientifico. Sarebbe stato isolato, per esempio, un Dna da un mozzicone di sigaretta ritrovato in un noccioleto a pochi metri dall’agguato. Un profilo che non è associato a nessuna persona nota alle forze dell’ordine.

Un ruolo chiave lo hanno avuto anche gli accertamenti del traffico telefonico. Da quello che filtra dalle indagini pare che Bramucci fosse al telefono con la compagna pochi istanti prima degli spari. Prima di interrompere la comunicazione avrebbe pronunciato una frase stizzita verso qualcuno che intralciava il traffico. Erano le 8.20 circa del 7 agosto. Erano i sicari che gli sbarravano la strada.



Video su questo argomento Omicidio Salvatore Bramucci. Operazione dei carabinieri: arrestate due persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.