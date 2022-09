Viterbo, omicidio Bramucci. Chi sono i due arrestati, gli interrogatori e i dettagli dell'inchiesta | Foto | Video

15 settembre 2022 a

a

a

Aveva iniziato a recuperare i vecchi debiti e con quei soldi voleva trasferirsi con la figlia a Tenerife. Ma qualcuno la pensava diversamente e la mattina del 7 agosto lo ha freddato con 6 colpi d’arma da fuoco nelle campagne di Soriano nel Cimino. E’ quanto emerge dalle carte dell’indagine sull’omicidio di Salvatore Bramucci, il 58enne, con precedenti per usura ucciso a 50 metri dalla sua abitazione. Le indagini coordinate dal pm Massimiliano Siddi e affidate ai carabinieri sono arrivate a una svolta e la mattina di martedì - la notizia è stata diffusa solo ieri mattina - i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 48enni residenti tra Roma e Guidonia Montecelio: Tonino Bacci e Lucio La Pietra. Secondo gli investigatori facevano parte del comando che è entrato in azione la mattina del 7 agosto in Contrada Madonna di Loreto insieme a un complice non ancora identificato. Ci sono anche altre tre persone, indagate a piede libero, che sempre tra martedì e ieri hanno subito delle perquisizioni domiciliari.

x 1 / 13

Le prime risultanze delle indagini hanno spinto la Procura a chiedere l’arresto e il gip Rita Cialoni ha firmato l’ordinanza che è stata eseguita martedì mattina. L’interrogatorio di garanzia per i due arrestati - che da quello che sembra non avevano dei rapporti diretti con la vittima - è in programma questa mattina a Mammagialla. Carabinieri e Procura parlano di rapporti di conoscenza con la rete “relazionale” della vittima.

Video su questo argomento Omicidio Salvatore Bramucci. Operazione dei carabinieri: arrestate due persone

Nelle carte dell’inchiesta infatti emergerebbero dei contatti telefonici tra uno degli arrestati e una persona vicina a Bramucci, che aveva avuto tuttavia dei conflitti con lui in passato.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 15 SETTEMBRE (Edicola digitale)

"Un agguato premeditato". I sicari a Soriano già il 4 agosto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.