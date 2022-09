Viterbo, Guardia di Finanza. Cambio al vertice delle fiamme gialle della Tuscia

15 settembre 2022 a

Cambio al vertice delle Fiamme Gialle della Tuscia. Ieri mattina, 14 settembre, presso il comando provinciale della guardia di finanza di Viterbo, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale tra il colonnello Andrea Pecorari (cedente) ed il colonnello Carlo Pasquali (subentrante). Alla cerimonia ha presenziato il comandante regionale, generale di divisione Virgilio Pomponi. Dopo 3 anni di permanenza, il colonnello Pecorari lascia la responsabilità delle fiamme gialle viterbesi per raggiungere altro prestigioso incarico presso la Capitale.

Nel lasciare il comando l’ufficiale ha espresso parole di sentito ringraziamento a tutti i finanzieri del comando provinciale per la grande professionalità e l’impegno profuso nello svolgimento del servizio. Il Colonnello Carlo Pasquali, 54 anni, è originario di Perugia e proviene dal nucleo di polizia economicofinanziaria di Mantova. Coniugato e padre di due figli. E’ laureato in Economia e Commercio e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e vanta una vasta esperienza professionale maturata prevalentemente in incarichi operativi di rilevante spessore.

Il nuovo comandante provinciale, nel porgere il saluto al suo predecessore, si è detto onorato di ricoprire il delicato incarico assegnatogli ed auspicare la leale e generosa collaborazione, nonché il sostegno di tutte le Fiamme Gialle viterbesi. Ad entrambi gli ufficiali, il comandante regionale lazio, generale di divisione Virgilio Pomponi, ha formulato i migliori auguri per i futuri ed importanti impegni professionali.

