Viterbo, water abbandonato nel paese delle fiabe. Protesta a Sant'Angelo di roccalvecce

15 settembre 2022 a

a

a

Un water è stata trovata, ieri mattina, 14 settembre, in mezzo ad una strada di Sant’Angelo. Alcuni abitanti credono si tratti di uno dei tanti casi in cui un rifiuto ingombrante viene abbandonato, ma altri ci vedono una fine provocazione.

Ennesima rissa al Sacrario, ferito un agente

Quella immortalata nello scatto, infatti, potrebbe anche essere l’idea di qualche burlone, il cui obiettivo era evidenziare e criticare lo stato in cui versa l’asfalto della strada in questione. In effetti, c’è da dire che via Pinzicone - luogo in cui è stato ritrovato il gabinetto - non brilla certamente in quanto a manutenzione della carreggiata: l’asfalto è sconnesso (come si evince anche dalla foto) e presenta diverse buche. Proprio su una di esse, rattoppata con della terra, l’autore del gesto ha voluto posizionare il wc, quasi a volerla tappare.

Taglio erbacce, auto bloccano i lavori

Dunque, o una goliardata oppure un atto di deturpamento ambientale. Per il momento non è dato saperne i reali motivi, resta il fatto che, la via teatro del ritrovamento, si trova ad appena 100 metri dall’ormai popolare centro storico del borgo, dove si recano centinaia di turisti per vedere i murales ispirati dalle più celebri favole. A rendere noto l’accaduto è stato Elpidio Micci, consigliere comunale di Viterbo Cresce.

Spaccio, alcol e furti al Riello. I residenti: "Abbiamo paura"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.