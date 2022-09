Viterbo, violenza sessuale. Pensionato alla sbarra per aver palpeggiato cinquantenne

V. T. 15 settembre 2022 a

Al via ieri, 14 settembre, il processo a carico di un sessantenne, residente in provincia, accusato di violenza sessuale, minacce, lesioni personali aggravate ai danni di una 50enne macedone. Nel corso dell’udienza dedicata all’ammissione delle prove che si è celebrata ieri al cospetto del collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, la vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Dominga Martines, legale del centro antiviolenza Penelope, contro il presunto aguzzino, rappresentato dagli avvocati Giovanni Bartoletti e Corrado Cocchi.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe braccato la donna, afferrandola per un braccio con violenza e le avrebbe lanciato dei pezzi di legno, colpendola dritta alla schiena, sul sedere e alla spalla sinistra e le avrebbe rivolto insulti, quali: “sei una donna schifosa…sei sottomessa…sei una cornuta…tu non mi conosci. Ti ammazzo”. Ma l’aggressione non sarebbe finita qui, in quanto il sessantenne, contemporaneamente, avrebbe inoltre palpato il seno, il fondoschiena della vittima e le avrebbe toccato ripetutamente le parti intime, costringendola a subire dunque atti sessuali. La cinquantenne dopo l’episodio terribile ed essere stata soccorsa e medicata opportunamente, se la cavò con una prognosi di 8 giorni decidendo poi di denunciare l’uomo. In particolare, durante l’udienza, sia la pubblica accusa che le altre parti, oltre alla presentazione delle proprie liste di testimoni e la riserva di ulteriore produzione documentale, hanno chiesto l’esame dell’imputato, il quale potrà rendere la propria versione sui fatti tra qualche mese.

Il dibattimento entrerà nel vivo il 15 marzo del prossimo anno con la testimonianza della cinquantenne, per poi proseguire il 5 aprile con le deposizioni dei testimoni della parte civile e difesa. La discussione al termine della quale è prevista la sentenza è stata fissata, salvo imprevisti, al 10 maggio 2023.

