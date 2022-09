Viterbo, accoltellò la compagna. Torna in libertà

Valeria Terranova 14 settembre 2022 a

E’ tornato in libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva il sessantenne che accoltellò la compagna mentre stava preparando le valige, determinata a lasciare l’appartamento che condividevano a Capranica. L’uomo, ex poliziotto in pensione, il 29 gennaio del 2021 colpì con tre fendenti all’addome e due alla schiena l’ex convivente 55enne polacca. Intanto in aula è stato ascoltato uno dei periti super partes nominati a giugno scorso dal terzetto collegiale presieduto dal giudice Eugenio Turco.

Quattro mesi fa il pm Chiara Capezzuto, prendendo atto delle conclusioni esposte dai consulenti dei legali dell’imputato, gli avvocati Federica Ambrogi e Amedeo Centrone, ha chiesto che venisse eseguita una perizia al fine di stabilire la pericolosità sociale e la capacità di intendere e di volere del sessantenne. Pertanto, a ridosso della pausa estiva, il collegio del Tribunale di Viterbo ha affidato gli incarichi a due professionisti, i medici Roberto Biagiotti e Giorgia Ciancolini, rispettivamente psichiatra e medico legale. Nello specifico, i giudici hanno chiesto al dottor Biagiotti di appurare se l’imputato fosse capace di intendere e di volere all’epoca del fatto; di vagliare la patologia neurologica, chiamata “idrocefalo normoteso”, diagnosticata all’imputato da uno dei consulenti scelti dai difensori; di verificare se il sessantenne sia capace di partecipare al processo e se sia socialmente pericoloso.

La dottoressa Ciancolini, che ha esposto i contenuti del proprio elaborato nel corso dell’udienza che si è celebrata nella mattinata di ieri, si è occupata di appurare la natura delle lesioni e se i colpi avrebbero potuto causare la morte della vittima, assistita dall’avvocato Ernestina Portelli. “La lesione sotto il seno destro in astratto avrebbe potuto essere mortale - ha affermato la specialista -. Non concordo con le considerazioni del consulente della difesa, dottor Walter Patumi, in merito alla frattura della vertebra perché secondo il collega si troverebbe più in alto rispetto all’altezza corretta. Il punto esatto l’ho verificato dagli esami strumentali. Relativamente ai parametri vitali non ci fu una criticità tale che indicasse un imminente pericolo di vita. I soccorsi tuttavia furono tempestivi. La gravità del quadro clinico avrebbe potuto destabilizzarsi da un momento all’altro, motivo per cui all’accesso pronto soccorso il medico richiese urgentemente il trasferimento presso una struttura con la cardiochirurgia contattando il Gemelli”.

