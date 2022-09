Viterbo cinema, torna Immagini dal sud del mondo

Andrea Tognotti 14 settembre 2022 a

Tutto pronto per la XXVIII edizione della rassegna cinematografica Immagini dal Sud del Mondo, in programma da domani a domenica in piazza della Polveriera. La rassegna è curata da Aucs onlus, Associazione universitaria cooperazione sviluppo. “Futuro prossimo” è il titolo di questa edizione. L’evento si apre domani alle 21 con la proiezione di “Lunana, il villaggio alla fine del mondo”, un film di Pawo Choyning Dorji. Venerdì sarà la volta di “Flee”, di Jonas Pohe Rasmussen. Prima della proiezione, alle ore 19, ci sarà un concerto con aperitivo: musica e piatti tipici dell'Afghanistan, a cura dall’associazione Nuove Cittadinanze Aps e Arci Solidarietà Viterbo. Sabato sarà la volta di “L’arminuta”, di Giuseppe Bonito, alla presenza del produttore Roberto Sbarigia. Domenica, in chiusura, si terrà invece la premiazione e la proiezione del documentario a tema ecologico vincitore del premio omonimo della rassegna, fresco di istituzione.

Il vincitore è stato scelto ieri dai membri della giuria, composta da esperti in tema cinematografico e ambientale, che si sono sentiti in una call per valutare i cinque documentari arrivati alla fase finale della manifestazione. In palio c'è il premio “Immagini dal Sud del Mondo”, realizzato dall’illustratrice Lida Ziruffo. L’Unione dei circoli cinematografici Arci assegnerà poi una menzione speciale a uno dei cinque documentari in concorso, che verrà inserito nel catalogo “L'Italia che non si vede” 2023. La rassegna è ricca anche di eventi collaterali dedicati ai bambini: la caccia al tesoro in piazza della Polveriera - venerdì alle 21 - e il trekking alla piramide etrusca di Bomarzo, domenica alle 9,30. Questa edizione della rassegna coincide con l’attivazione di alcune iniziative volte ad aumentare l’impegno verso l'ambiente e la sostenibilità: lo spazio che ospiterà l’evento sarà plastic-free, ci sarà un parcheggio per le bici con l’idea di incoraggiare la mobilità ecologica e ci saranno spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La sera di domenica, alle 18, presso il circolo Arci Il Cosmonauta, sarà possibile scambiarsi i vestiti usati, accompagnati dal dj set di Joe Serafini. La prospettiva eco-sociale della rassegna è corroborata dall’iniziativa - l’idea è sempre di Acus - di trasformare i vecchi banner in pvc in borse e accessori riciclati, che saranno disponibili in piazza nelle quattro giornate. Durante le quali sarà visibile negli spazi del Cosmonauta la mostra di illustrazioni di Lida Ziruffo “Pensieri e Natura”, a cura i Librimmaginari”.

“Grazie per aver continuato a lavorare durante la pandemia, grazie perché portate il cinema a Viterbo, una città senza cinema”, ha detto in una conferenza stampa l'assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi. “E grazie - ha continuato rivolto ai curatori della manifestazione - perché aprite una finestra sul mondo di cui non abbiamo conoscenza, mentre la conoscenza ci impedisce di essere razzisti. Ci aiutate - ha aggiunto - a percepire uguali a noi coloro che spesso vengono considerati diversi”. Il vicesindaco si è dichiarato “fiero” che il Comune abbia incluso la rassegna tra le iniziative patrocinate, includendola nell’Almanacco degli eventi culturali cui la città contribuisce con un finanziamento. L’iniziativa si avvale anche di un contributo erogato dalla Regione Lazio.

