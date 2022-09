Benzina Viterbo, nel capoluogo i prezzi più bassi della provincia

Massimiliano Conti 14 settembre 2022 a

a

a

E’ “bianca” la pompa di benzina più conveniente del capoluogo. Secondo i dati forniti dal ministero dello Sviluppo economico e aggiornati a domenica scorsa il distributore di benzina di via Rossi Danielli è attualmente quello con il prezzo della benzina più basso: 1,668 euro al litro. Si tratta di Cancellieri carburanti ed è un marchio indipendente. Sono cosiddette pompe bianche anche i distributori delle successive 5 posizioni: al secondo posto, a pari merito con 1,678 euro al litro, troviamo i distributori di via Vico Squarano (Synergy srl), l’ex Tuscia al km 62+500 della superstrada Orte-Viterbo e quello al km 61+350 sempre della Umbro-laziale.

Confconsumatori: "Famiglie sempre più povere"

Al quinto posto il distributore Tiber di viale Raniero Capocci, dove la benzina è a 1,679 euro, seguito dal distributore delle Pietrare, sulla Sammartinese, a 1,684. Tra i grandi marchi, il più economico al momento è l’Api-Ip di viale Armando Diaz, dove la benzina costa 1,689. I marchi indipendenti sono quelli più convenienti anche sul fronte del gasolio: i meno cari a Viterbo sono tre, dove il costo è di 1,788 euro per litro: il Synergy di via Vico Squarano (1,788 euro) e due già citati distributori sulla superstrada.

Rischio speculazioni sui prezzi di benzina e gasolio, esposto in Procura

Al quarto posto troviamo l’Enerpetroli di via della Palazzina: 1,789 euro. Il distributore indipendente al km 61,350 della superstrada offre al momento anche il gpl più cheap: 0,713 euro al litro, seguito dal Cp Oil della Cimina (0,719 euro). A Civita Castellana la benzina più economica è quella dei distributori Enerpetroli di via Nepesina e di via Terni: 1,699 euro al litro, seguiti dall’Agip Eni di via Belvedere Falerii Veteres: 1,714 euro.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 14 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Caro carburante. I sindacati chiedono bonus benzina per i ceramisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.