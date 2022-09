Viterbo, la piccola Maria Chiara star del cinema al festival di Venezia

Anna Maria Vinci 13 settembre 2022 a

Maria Chiara Goretti sul red carpet a Venezia per il film finalista per il Leone d’oro intitolato “L’immensità”. La madre Eleonora Gentili racconta la straordinaria vicenda che ha portato Maria Chiara a soli sei anni e mezzo sul set insieme a Penolepe Cruz come una vera star a calcare il red carpet tra scatti di fotografi ed applausi di 13 minuti dopo la visione della prima. Alla prima esperienza cinematografica Chiara ha conquistato le scene a Venezia per la sua genuinità e semplicità, stupita che i fotografi, appena approdata con il motoscafo a Venezia, la chiamassero per nome e volessero fotografarla. La straordinaria storia di Chiara è iniziata in piena pandemia.

“Maria Chiara fa danza – racconta la madre Eleonora Gentili – ma durante la pandemia l’unico modo era esibirsi on line. Si cimentò in una gara e la vinse. Dopo qualche giorno ci contattò tramite messanger un’agenzia di Roma la Baby set, chiedendoci se fossimo interessati a farle fare dei provini. Ci siamo informati ed abbiamo verificato la serietà dell’agenzia”. Da qui inizia l’avventura. “In piena pandemia era il febbraio del 2021 l’agenzia ci contatta di nuovo per un provino per il cast di un film: - continua Eleonora Gentili - Non ci dissero di quale film si trattasse, ma ci spiegarono che cercavano tre bambini dai 6 agli 8 anni e quindi di inviare un video della ragazzina".

"A marzo ci invitano al teatro Euclide dicendoci che il regista Emanuele Crialese voleva farle un provino per un film prodotto dalla Wilside. Erano tre anni che Crialese cercava questi tre bimbi per il suo film, quindi ci dissero anche di non crearci aspettative, ma di prenderla come un’occasione. Ci dissero poi che il regista era rimasto molto colpito da Maria Chiara. Dopo un altro provino fatto su una scena del film con lo straordinario coach Carlo Gallo, la notizia che Maria Chiara era stata scelta per il ruolo”.

