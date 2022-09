Viterbo, spaccio, alcol e furti al Riello. I residenti: "Abbiamo paura"

Alessio De Parri 13 settembre 2022 a

Spaccio, furti e schiamazzi in zona Riello. I residenti di via Amedeo Cerasa lanciano l’ennesimo allarme dopo l’ultimo episodio avvenuto domenica notte, quando è stato chiesto l’intervento di due volanti della polizia. Un uomo, infatti, è stato visto aggirarsi sotto le loro case, non si sa con quali intenzioni. Gli agenti, però, una volta arrivati sul posto non sono riusciti a rintracciarlo. Nulla di strano, si potrebbe dire, e invece no. Perché l’unica stradina di accesso alle villette dove abitano decine di famiglie, nella zona che sovrasta il capolinea dei bus del Cotral, è il regno del più completo degrado. Chi vive in queste abitazioni, infatti, ha paura ad uscire o a rincasare, soprattutto durante la notte, visto che nella via, priva di illuminazione e con la vegetazione alta, non c’è sicurezza.

“Lungo la stradina ci sono spacciatori, gente che si droga e si ubriaca e in alcuni casi sono avvenuti anche dei furti”, denuncia una residente, esasperata per una situazione che va avanti ormai da troppo tempo. “Noi condomini abbiamo presentato diversi esposti al Comune, alla prefettura e alla questura per chiedere un intervento, ma purtroppo non si è mai mosso nulla”. La via di accesso alle case è di proprietà di un privato ma viene gestita da Palazzo dei Priori, che dovrebbe curarne il verde, cosa che invece non avviene, stando a quanto riportano gli abitanti.

“Per andare a casa oltrepassiamo una sbarra all’inizio di via Amedeo Cerasa - prosegue la donna -, ma una volta dentro abbiamo paura a percorrerla e cerchiamo di evitarlo, soprattutto insieme ai bambini, perché quello che vediamo è sconcertante. L’erba è incolta, e molto spesso tipi poco raccomandabili si mimetizzano per spacciare. Abbiamo trovato diverse siringhe e bottiglie di vetro a terra, segno evidente che qui la gente si droga e si ubriaca senza nessun problema. Troviamo rifiuti di ogni genere e nessuno che abbia mai ripulito”.

