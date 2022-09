Incidente Viterbo, scontro tra auto e moto sulla Teverina. Grave centauro

12 settembre 2022 a

Un centauro è rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro tra un’auto e una moto avvenuto oggi, intorno all’ora di pranzo, sulla strada Teverina. L’impatto - per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale - si è verificato poco dopo le 13 all’altezza del bivio che dalla Teverina porta all’Obi e al quartiere di Santa Lucia.

Impatto violentissimo, secondo quanto si è appreso, tant’è che il motociclista ha riportato diverse fratture e per questo è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale di Belcolle a bordo di un’ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno rimosso dalla strada sia l’auto che la moto coinvolte nell’incidente, mentre come detto la polizia locale ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire cosa possa essere successo lungo la Teverina.

Una strada, va detto, a scorrimento veloce, spesso teatro di tamponamenti e incidenti più o meno gravi come, appunto, quello che si è verificato stamani.

