Viterbo, caro energia: il 35% delle imprese a rischio chiusura entro fine anno

Massimiliano Conti 12 settembre 2022 a

a

a

Senza correzioni di rotta entro fine anno il 35% delle attività economiche viterbesi sarà costretta a fermarsi. E’ una previsione da far tremare i polsi quella del presidente della Confconsumatori di Viterbo, Antonio Nobili, che in queste settimane è letteralmente subissato dalle richieste di aiuto e dalle telefonate di protesta da parte di imprese e famiglie ridotte allo stremo dall’impennata dei costi energetici: “Come associazione riceviamo dalle 20 alle 30 chiamate al giorno – spiega Nobili al Corriere di Viterbo -. La situazione inizia ad essere molto preoccupante, soprattutto nel distretto ceramico di Civita Castellana.

Somigli (Uil): “No alla dad per risparmiare sulle bollette"

“Se il Governo o l’Unione europea - aggiunge il presidente di Confconsumatori - non intervengono per calmierare i costi dell’energia, ormai abbondantemente fuori controllo, il tappo rischia di saltare. Le avvisaglie purtroppo ci sono tutte, come dimostrano anche i diversi interventi delle forze dell’ordine, chiamate a intervenire là dove si verificano situazioni di tensione. Ringraziamo in particolare i carabinieri per il lavoro che stanno svolgendo”.

Prezzo del latte alle stelle, caseifici in crisi. La Cna: "Rischiano di chiudere tutti"

Se gli stabilimenti ceramici ancora tengono, molte aziende del settore dell’artigianato e del commercio sono ormai letteralmente alla canna del gas, denuncia il presidente della Confconsumatori di Viterbo.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 12 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Bolletta alle stelle, Talete a rischio fallimento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.