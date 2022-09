Viterbo, morte Sestina Arcuri. Si avvicina il processo d'appello per Landolfi. I difensori: "L'assoluzione sarà confermata"

Valeria Terranova 12 settembre 2022 a

“È stato un processo molto lungo e il tutto si è basato su approfondimenti tecnico-scientifici che la sentenza ha condiviso”, hanno dichiarato gli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, difensori di Andrea Landolfi, a proposito del processo bis che si aprirà il 27 ottobre in corte d’Appello a Roma a distanza di due anni e mezzo dalla morte di Maria Sestina Arcuri. “Non ci hanno colto di sorpresa i ricorsi presentati da una e dall’altra parte. A nostro parere c’è poco da interpretare, ma siamo pronti ad affrontare il secondo grado di giudizio”, ha chiosato Gasperini. Il ricorso in Appello presentato dalla Procura di Viterbo e le parti civili contro la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Viterbo il 19 luglio di un anno fa che assolse in primo grado con formula piena Andrea Landolfi dall’accusa di omicidio volontario e omissione di soccorso per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri risale a febbraio scorso.

Processo Landolfi, per la Procura la Corte d'Assise ha valutato male prove e testimonianze

Dopo più di 10 ore e mezza di camera di consiglio l’ex operatore socio sanitario ed ex pugile fu condannato a 4 anni di reclusione soltanto per il reato di lesioni aggravate nei confronti della nonna Mirella Iezzi, la quale all’epoca riportò la frattura di tre costole e fu dimessa con una prognosi superiore ai 40 giorni. Anche i difensori del 33enne, gli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi hanno consegnato il proprio ricorso, relativamente a tale condanna. Per i legali del trentenne non si tratterebbe di lesioni dolose ma colpose, e pertanto impugnando il verdetto sperano di ottenere una diminuzione della pena. Le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise presieduta dal giudice Eugenio Turco, con a latere il giudice Roberto Colonnello, affiancati da 6 giudici popolari, sono state depositate a metà gennaio di quest’anno.

A ottobre processo d'appello per la Morte di Maria Sestina Arcuri

Per la Corte d’Assise fu un drammatico incidente e non un femminicidio. In 83 pagine, i giudici hanno approfondito ogni capitolo della vicenda che ruota intorno alla morte della 26enne di origini calabresi, a partire dalla dinamica della precipitazione delineata dagli inquirenti e dai consulenti del pm. Tuttavia, dal punto di vista della Procura e delle parti civili, la Corte d’Assise del Tribunale di Viterbo, ha commesso degli errori di valutazione e per questa ragione hanno chiesto una perizia sulla dinamica e la condanna dell’imputato “alla pena che verrà ritenuta di giustizia”. Intanto, solo poche settimane fa si sono chiuse le indagini a carico di Mirella Iezzi, ultraottantenne e nonna dell’ex pugile. “Aspettiamo il giudizio immediato e la data dell’udienza”, ha commentato il difensore della donna, l’avvocato Gianluca Fontana, del Foro di Busto Arsizio. Nello specifico, all’anziana vengono contestati i reati di omissione di soccorso, abbandono di incapace e false dichiarazioni al pm, per aver da sempre supportato la tesi del nipote.

Nonna di Andrea Landolfi accusata di omissione di soccorso. Chiuse le indagini

