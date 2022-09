Viterbo, Leonardo Bonucci in vetta alla classifica dei famosi. Ecco la graduatoria

Massimiliano Conti 12 settembre 2022 a

Da Leonardo Bonucci a Marco Mengoni, da Bonaventura da Bagnoregio a Lea Padovani, da Alessandro Farnese a Paolo III. Ci sono star dello sport e dello spettacolo, santi e papi, vecchie glorie ma anche illustri sconosciuti -perlomeno sconosciuti al grande pubblico o ai non addetti a determinati lavori- nell’area viterbese della Notable people (letteralmente gente notabile), una mappa interattiva (indirizzo: https://tjukanovt.github.io/notable-people) realizzata dal geografo finlandese Topi Tjukanov che rivela qual è la persona più famosa nata in ogni città del mondo.

Un lavoro titanico, ricavato da informazioni raccolte da Wikipedia e da Wikidata e basato su uno studio pubblicato da Nature, in cui la notabilità di una persona viene calcolata attraverso alcune regole: il numero di voci di Wikipedia di ogni individuo; la lunghezza o numero totale di parole trovate in tutte le biografie disponibili (uguale a zero per gli individui con una sola voce Wikidata e nessuna biografia in Wikipedia); il numero medio di visualizzazioni biografiche (hit) per ogni individuo tra il 2015 e il 2018 in tutte le edizioni linguistiche disponibili; il numero di elementi non mancanti recuperati da Wikipedia o Wikidata per data di nascita, sesso e dominio di influenza; il numero totale di link esterni (fonti, riferimenti, ecc.) da Wikidata.

Se il più famoso personaggio di Viterbo nel mondo in questo momento non poteva che essere Leonardo Bonucci (13.393° in classifica), a Ronciglione il titolo non spetta a Ettore Petrolini ma a Marco Mengoni (14.634° su scala mondiale). Spulciando, anzi cliccando qua e là, sulla mappa qualche sorpresa, per quanto riguarda la Tuscia, non manca. A Gallese il più famoso è il compianto attore Ennio Fantastichini; a Montefiascone il ciclista Livio Trapè; a Soriano nel Cimino l’omonimo Francesco Soriano, musicista vissuto a cavallo tra il ’500 e il ’600; a Bassano in Teverina il cardinale ottocentesco Isidoro Verga; a Canino Alessandro III Farnese (divenuto poi Papa col nome di Paolo III). Il personaggio più famoso di Vetralla è il giornalista Claudio Sabelli Fioretti.

