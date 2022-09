Viterbo, rave clandestino a Castel d'Asso. Identificate 40 persone, un arresto. Come è stato bloccato il raduno

P. D. B. 12 settembre 2022 a

Rave sventato nella zona di Castel d’Asso. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 settembre nella zona di campagna a ridosso della città si è rischiato un mega raduno clandestino sul modello di quello, tristemente noto, che andò in scena nel Ferragosto dell’anno scorso nel Lago di Mezzano.Questa volta, tuttavia, lo strano via vai di camper e furgoni sulla Tuscanese non è passato inosservato alle pattuglie delle forze dell’ordine - specie i carabinieri - che stavano controllando le strade per prevenire le stragi del sabato sera.

I mezzi, diversi con targa straniera, erano tutti diretti verso Castel d’Asso e seguendoli i carabinieri sono arrivati a un capannone in stato di abbandono dove c’erano già diversi camper e furgoni parcheggiati. Le persone sorprese sul posto, circa una quarantina, si presentavano con il look tipico dei frequentatori dei rave clandestini e, da quanto si è appreso, alcuni di loro stavano già montando degli impianti di amplificazione come avvenne appunto poco più di un anno fa a Valentano.

Diverse gazzelle dei carabinieri, insieme alle volanti della polizia, hanno circondato l’area e identificato tutti i presenti che subito dopo sono stati invitati ad abbandonare l’area. Uno di loro tuttavia, ventenne, è stato arrestato. I carabinieri, che lo hanno perquisito, gli hanno trovato addosso diversi grammi di droga di diversa natura, in particolar modo allucinogeni e marijuana.

L’area è stata cinturata fino alla tarda mattinata. Infatti, fino all’ora di pranzo, diversi furgoni e camper sono stati notati circolare nella zona e alcuni sono stati notati addirittura nel centro storico. Probabilmente, come avviene per questo tipo di raduni, tutto è stato organizzato sul web o tramite messaggerie e non c’era stato tempo di avvisare chi si era già messo in viaggio verso Viterbo che l’intervento delle forze dell’ordine aveva mandato in fumo i piani del popolo dei rave.

Circa un mese fa un rave con circa 300 persone era stato bloccato poco dopo l’inizio delle “danze” a Castel Cesi, frazione di Blera.

Anche in quel caso, ad intervenire nella notte, sono stati i carabinieri. La notte di Pasquetta un altro raduno clandestino fu sventato nei pressi del Monte Soratte tra Civita Castellana e Sant’Oreste. Il 10 novembre del 2021 i carabinieri denunciarono 15 persone a Santa Marinella mentre stavano iniziando un rave, pochi giorni prima, il 18 ottobre, polizia e carabinieri ne fermarono un altro tra Tarquinia e Tuscania. Il 27 settembre precedente i carabinieri intervennero a Settevene, tra Nepi e Monterosi, sventando un raduno clandestino sul nascere. Rimarrà agli annali il rave che ha tenuto in scacco la zona del Lago di Mezzano a Ferragosto di un anno fa. Ci vollero sei giorni per far sgombrare le circa 8.000 persone che invasero i terreni di Piero Camilli. Durante quei giorni un ragazzo di 24 anni morì annegato nel lago.

