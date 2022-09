Viterbo, Veneto Banca. Mille risparmiatori rimasti a secco nella Tuscia. A ottobre parte il processo

12 settembre 2022 a

Si erano lasciati convincere dall’impiegato di banca, dall’amico broker o semplicemente andando allo sportello, a investire i loro risparmi in azioni o obbligazioni della Banca Veneto. Un investimento sicuro al 100% gli avevano sostanzialmente assicurato. Invece nel 2016 c’è stato il crack circa 1.000 persone nella Tuscia sono rimaste senza un centesimo da parte. Tutto ciò che avevano risparmiato, magari sacrificando qualche vacanza, è andato in fumo. Il recupero del capitale fino ad oggi è rimasto solo un sogno, ma non è detta l’ultima parola.

La Confconsumatori Viterbo infatti ricorda inizierà il prossimo 4 ottobre il processo a carico della società di revisione PwC e di una sua dirigente, responsabile della revisione dei bilanci Veneto Banca. Gli azionisti hanno ancora alcune settimane per costituirsi come parte civile nel processo e l’associazione vuole rappresentare i risparmiatori.

“L’associazione - spiega Antonio Nobili responsabile della Confconsumatori - invita azionisti e obbligazionisti subordinati a costituirsi parte civile per chiedere il ristoro dei danni alla società di revisione, segnalando che possono costituirsi parte civile anche coloro che hanno venduto i titoli in perdita prima del crac bancario (prima del 2016). Confconsumatori è disponibile a raccogliere e inviare tutta la documentazione necessaria per la costituzione entro i prossimo martedì 20 settembre”.



