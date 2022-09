Viterbo, Istat. La Tuscia non è a misura di bambino

Massimiliano Conti 12 settembre 2022 a

a

a

Che non fosse una provincia per giovani si sapeva, visti l’alto tasso di disoccupazione e l’elevata fuga di cervelli. Ma la Tuscia non è nemmeno una provincia per bambini, in particolare quelli da 0 a 2 anni. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Istat sui servizi per l’infanzia. La spesa media pro capite dei Comuni viterbesi, in forma singola o associata, per gli asili nido e per le altre strutture destinate alla fascia più giovane della popolazione è di 876 euro pro capite. Quella della provincia di Roma è 4 volte superiore, pari 3.379 euro a bambino; quella di Rieti due volte e mezzo: 2.273 euro.

In 10 anni la Tuscia perderà 12 mila abitanti

Nel Lazio solo Frosinone e Latina, dove i numeri sono già allineati a quelli del profondo sud, fanno peggio della provincia di Viterbo, con una spesa pro capite che si aggira intorno ai 500 euro. Guardando i colori sulla carta dell’Italia realizzata dall’Istat il divario tra nord e sud balza subito all’occhio: fino alle province di Grosseto, Terni, Rieti e Ascoli Piceno il colore dominante è il verde, che vuol dire una spesa superiore agli 800 euro a bambino.

Prezzi aumentati del 12,8% rispetto a un anno fa

Da Viterbo in giù, con l’unica eccezione del verde scuro di Roma, prevale il bianco. Per ritrovare qualche macchia verde bisogna spingersi fino alla provincia di Taranto (tra i 500 e gli 800 euro pro capite), ad Agrigento in Sicilia (idem), e in Sardegna, dove l’attenzione ai servizi per l’infanzia, in controtendenza rispetto al resto del Meridione, è abbastanza alta, soprattutto nella provincia di Sassari, dove i comuni spendono per gli asili nido e per le altre strutture tra i 1100 e i 1400 euro pro capite.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 12 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Crollo delle nascite, nella Tuscia in 5 anni persi 11 mila abitanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.