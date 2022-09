Viterbo, giovane sembra morto. Passanti chiamano ambulanza ma quando arriva si alza e va via

10 settembre 2022 a

Uomo sdraiato a terra, all'apparenza morto, tant'è che alcune persone hanno chiamato l'ambulanza. All'arrivo dei sanitari, però, il protagonista dell'accaduto, un giovane viterbese, si è alzato da solo e se ne è andato.

E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nel parcheggio a pagamento del Sacrario. Non è la prima volta, secondo quanto si è apprende, che il viterbese ha avuto comportamenti analoghi. In altre occasioni, infatti, è stato avvisato sdraiato a terra, quasi incosciente, prima di riprendersi e continuare come se non fosse successo nulla.

Così è andata anche oggi: quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto, chiamata da alcuni passanti, il giovane si è rialzato da terra e si è allontanato.

