Christmas Village Viterbo, tutti contro Frontini

Massimiliano Conti 11 settembre 2022 a

a

a

Sì al vin brulè e alla cioccolata calda, no alla porchetta e agli hamburger. Sì ai pretzel e ai dolci tipici, no alle patatine fritte. Se non proprio radical, sarà un Christmas Village molto chic il primo dell’era Frontini, sempre che gli organizzatori della kermesse natalizia, l’imprenditore e patron Andrea Radanich in testa, accettino i umerosi paletti piazzati dall’amministrazione per salvaguardare l’integrità e l’identità storico-architettonica di San Pellegrino. Il che non è per nulla scontato.

Torna Caffeina, creditori furiosi: "Prima paghino i debiti"

“Nessuno sfratto né porta chiusa”, assicurano la sindaca e l’assessore allo sviluppo economico Silvio Franco rispondendo alle polemiche, alle critiche di Radanich e alla rivolta social contro la ricollocazione in contesti meno di pregio, come Prato giardino, degli stand e delle casette di legno.

Il Christmas Village rischia di saltare, braccio di ferro con il Comune

Nella nota dell’amministrazione si parla di ‘un approccio più integrato a tutto il centro storico’, i cui punti fermi, ‘fissati già dallo scorso luglio’, sono: l’espansione delle attività natalizie in tutto il centro storico e non solo a San Pellegrino, per far vivere ancora di più la città; per il food, l’adozione di tipologie enogastronomiche tipiche del Natale; l’avvio delle luminarie a partire dall’8 dicembre, per le quali è già stata predisposta la manifestazione di interesse, in prossima uscita; la collaborazione con le istituzioni del territorio per arricchire ancora di più l’offerta.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DELL'11 SETTEMBRE (Edicola digitale)

Rivolta contro la scelta di spostare il Christmas Village da San Pellegrino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.