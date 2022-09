Comune Viterbo, convocate due commissioni. Restano i nodi presidenti e cultura

Mattia Ugolini 11 settembre 2022 a

a

a

E’ giallo sulla quarta commissione comunale. A due mesi di distanza dal suo insediamento, avvenuto il 12 luglio, la giunta Frontini deve ancora completare il puzzle delle commissioni consiliari. All’appello ne mancano tre: la prima, la terza e la quarta. Tre settori strategici, necessari per il corretto funzionamento della macchina amministrativa in quelli che saranno i prossimi 5 anni, ossia Affari generali, uffici comunali, personale (prima), Urbanistica e lavori pubblici (terza) ed infine Servizi sociali ed istruzione (quarta). E’ curioso che queste tre commissioni non siano state ancora nominate, dato che il sindaco, in meno di dieci giorni, era riuscito a mettere d’accordo tutta la maggioranza sulla composizione della giunta.

Ex dirigente fa causa al Comune. Rivendica onorari per Santa Rosa

Evidentemente, devono esserci problemi sui nomi dei presidenti e dei componenti in quota Viterbo 2020, Io Apro Rinascimento e La Tuscia nel cuore. Considerando che la seconda commissione, relativa al Bilancio, è stata assegnata a Marco Bruzziches (Viterbo 2020), e la quarta, quella alle società partecipate, a Daniele Rossi (esponente anch’esso del partito del sindaco), anche gli altri due gruppi potrebbero aver avanzato le loro legittime richieste, rallentando tutto.

Comune, ex dirigente Scapigliati condannato a pagare 50 mila euro

Ma la situazione non piace a Frontini, che vuole sbloccarla al più presto. Per domani, dunque, è stata convocata la prima, che si è complicata dopo il polverone mediatico abbattutosi su Eros Marinetti, principale indiziato per il ruolo di presidente. La sua figura è diventata divisiva, perciò meglio evitare. Mercoledì, invece, sarà il turno della terza. E allora restano in agguato Melania Perazzini e Ugo Poggi, capigruppo delle altre due forze di maggioranza.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DELL'11 SETTEMBRE (Edicola digitale)

All'appello mancano ancora 3 commissioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.